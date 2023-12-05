"Она серьезная проблема для лучших теннисисток": WTA оценили уровень Елены Рыбакиной

Официальный сайт женской теннисной ассоциации (WTA) выпустил аналитический материал о прошедшем сезоне первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ.

По окончанию сезона 2023 WTA решили подвести итоги выступлений теннисисток из топ-5 рейтинга в женском одиночном разряде. Два параграфа были посвящены казахстанской теннисистке. Сначала они разобрали противостояние года со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, а затем оценили статистику встреч с другими теннисистками из первой пятерки.

"Благодаря своей точной подаче и ровной игре на задней линии Рыбакина была фантастической соперницей на протяжении всего сезона и помогла определить то, как все в конечном итоге развернулось. Если хотя бы одна из ее семи встреч с оппонентками из топ-2 сложилась иначе, кто знает, возможно, первая ракетка мира была бы определена до Итогового турнира в Канкуне.

Только у Иги Швентек в этом году были лучшие результаты против соперниц из топ-5, а Рыбакину она обогнала только на Итоговом турнире WTA. Рыбакина вышла на этот турнир с результатом 6-1 против соперниц из топ-5 в этом году, включая показатели 3-0 против Швентек и 2-2 против Арины Соболенко. Ее стабильность на протяжении всего сезона все еще находится на стадии разработки, но она представляет собой серьезную проблему для лучших теннисисток», — написано в материале WTA.

Ранее, мы рассказывали об уникальном достижении, которого добилась Елена Рыбакина в этом сезоне.

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