Два казахстанских теннисиста сыграют в основной сетке юниорского Australian Open

Казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова примут участие в соревнованиях основной сетки Открытого чемпионате Австралии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Матчи на юниорском Australian open пройдут с 20 по 27 января.

Амиру Омарханову 16 лет. Он является воспитанником школы тенниса Караганды. В юниорском мировом рейтинге занимает 55-ю строчку, выиграл пять титулов в одиночном и столько же в парном разрядах под эгидой ITF Juniors.

17-летняя воспитанница теннисной школы Алматы Асылжан Арыстанбекова в мировом юниорском рейтинге занимает 68-е место. В одиночном разряде казахстанка выиграла один титул, в парном у нее 13 трофеев под эгидой ITF Juniors.

​Также в квалификации турнира сыграют Даниал Рахматуллаев, Виталий Зацепин, Ильяс Маратулы и Айя Нупбай.

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