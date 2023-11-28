Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик примет участие в выставочном турнире в России

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выступит на выставочных теннисных соревнованиях в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ со ссылкой на Чемпионат.

Лидер сборной Казахстана по теннису, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, примет участие в турнире "Трофеи Северной Пальмиры", который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря.

На турнире теннисисты будут поделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». 26-летний казахстанец получил уайлд-кард от организаторов соревнований и сможет самостоятельно выбрать команду, за которую будет выступать.

"Для меня это было неожиданно, что я в итоге смогу приехать в Санкт-Петербург. Мы вели переговоры, но в связи с плотным графиком даже после окончания сезона было сложно найти время. Но я очень рад, что всё сложилось так, что я смогу приехать в родной город и порадовать любителей тенниса и болельщиков своей игрой и провести очень важное время дома", — отметил Бублик.

Напомним, последний свой турнир в этом сезоне Бублик провел во французском Метце на ATP-250. Тогда он проиграл во втором круге итальянцу Фабио Фоньяни со счетом 6:4, 6:7, 6:7.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2047990-aleksandr-bublik-primet-uchastie-v-vystavochnom-turnire-v-rossii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.