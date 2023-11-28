Александр Бублик примет участие в выставочном турнире в России

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик выступит на выставочных теннисных соревнованиях в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ со ссылкой на Чемпионат.

Лидер сборной Казахстана по теннису, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, примет участие в турнире "Трофеи Северной Пальмиры", который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря.

На турнире теннисисты будут поделены на две команды — «Львы» и «Сфинксы». 26-летний казахстанец получил уайлд-кард от организаторов соревнований и сможет самостоятельно выбрать команду, за которую будет выступать.

"Для меня это было неожиданно, что я в итоге смогу приехать в Санкт-Петербург. Мы вели переговоры, но в связи с плотным графиком даже после окончания сезона было сложно найти время. Но я очень рад, что всё сложилось так, что я смогу приехать в родной город и порадовать любителей тенниса и болельщиков своей игрой и провести очень важное время дома", — отметил Бублик.

Напомним, последний свой турнир в этом сезоне Бублик провел во французском Метце на ATP-250. Тогда он проиграл во втором круге итальянцу Фабио Фоньяни со счетом 6:4, 6:7, 6:7.

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