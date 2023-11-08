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Александр Бублик упустил матчбол и вылетел с последнего турнира сезона

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Александр Бублик
Александр Бублик: Antonio Borga/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик прекратил выступление на турнире ATP 250 во французском Метце после поражения от итальянца Фабио Фоньини, передает NUR.KZ.

Бублик как пятый номер посева стартовал на соревнованиях сразу со второго круга. На этой стадии казахстанец уступил Фоньини со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Во втором сете на тай-брейке у первой ракетки страны был матчбол, но он его упустил.

Отметим, что в прошлом сезоне Бублик дошел в Метце до финала. Эти соревнования закрывают основной календарь ATP-тура, в расписании которого остался только Итоговый турнир.

Фоньини в четвертьфинале в Метце теперь встретится с победителем противостояния между иорданцем Абедаллой Шелбайхом и итальянцем Лоренцо Сонего (шестой сеяный).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044815-aleksandr-bublik-upustil-matchbol-i-vyletel-s-poslednego-turnira-sezona/

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