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Теннисист Денис Евсеев остановился в шаге от финала турнира в Испании

Опубликовано:

Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев потерпел поражение в полуфинальном раунде на турнире категории "Челленджер" в испанском городе Валенсии, передает NUR.KZ.

За выход в финал казахстанец бился против 62-й ракетки мира из Испании Роберто Баутиста Агута.

Соперник одержал уверенную победу в двух сетах. Противостояние завершилось со счетом 6:3, 6:1 в пользу Агута.

Матч продлился один час и 12 минут. Денис Евсеев ни разу не подал навылет. При этом не допустил ни одной двойной ошибки.

В активе Баутиста Агута один эйс при отсутствии двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2047620-tennisist-denis-evseev-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-turnira-v-ispanii/

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