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Новак Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

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Новак Джокович
Новак Джокович: Clive Brunskill/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP, которыq проходил на хардовом покрытии в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Встреча соперников продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Джокович выиграл Итоговый турнир ATP в седьмой раз и побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу титулов на этом соревновании. Всего это 98-й трофей серба на высшем уровне и седьмой в нынешнем сезоне, за который спортсмен одержал 55 побед при шести поражениях.

Синнер стал первым итальянцем, сумевшим выйти в плей-офф Итогового турнира ATP. На групповом этапе он выиграл все матчи, в том числе против Джоковича. Теперь счет их личных встреч 4-1 в пользу серба.

Джокович завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга. Синнер остается четвертой ракеткой планеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2046549-novak-dzhokovich-v-rekordnyy-sedmoy-raz-vyigral-itogovyy-turnir-atp/

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