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Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP

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Новак Джокович
Новак Джокович: Valerio Pennicino/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового турнира ATP, который проходит на хардовом покрытии в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Встреча соперников продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP и приблизился к рекорду Роджера Федерера, который участвовал в решающем матче соревнований 10 раз. Серб и швейцарец также завоевали наибольшее число титулов на этом старте — по шесть.

В финале лидер мирового рейтинга сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч начнется 19 ноября не ранее 23:00 по времени Астаны. В этот же день в финале парного разряда встретятся Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина) и Раджив Рам / Джо Солсбери (США / Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2046517-novak-dzhokovich-v-devyatyy-raz-vyshel-v-final-itogovogo-turnira-atp/

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