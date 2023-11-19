Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Итогового турнира ATP, который проходит на хардовом покрытии в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Встреча соперников продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира. Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP и приблизился к рекорду Роджера Федерера, который участвовал в решающем матче соревнований 10 раз. Серб и швейцарец также завоевали наибольшее число титулов на этом старте — по шесть.

В финале лидер мирового рейтинга сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч начнется 19 ноября не ранее 23:00 по времени Астаны. В этот же день в финале парного разряда встретятся Марсель Гранольерс / Орасио Себальос (Испания / Аргентина) и Раджив Рам / Джо Солсбери (США / Великобритания).

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