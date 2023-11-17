Определились все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Испанец Карлос Алькарас обыграл россиянина Даниила Медведева на групповом этапе Итогового турнира ATP и забрал последнюю вакантную путевку в полуфинал, передает NUR.KZ.

Встреча соперников по Красной группе продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Алькарас одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP и и с первого места вышел в полуфинал, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Медведев потерпел первое поражение на соревнованиях и занял второе место в группе. В 1/2 финала россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября включительно. Соревнования проходят в итальянском Турине.

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