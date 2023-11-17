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Денис Евсеев проиграл в 1/4 финала турнире в Швеции

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев потерпел поражение в четвертьфинал турнира категории "Челленджер", который в эти дни принимает шведский город Дандерюд, передает NUR.KZ.

Казахстанец в Швеции выступал в парном разряде. Он бился за титул с Максимилианом Нойхриситом из Австрии.

На старте "Челленджера" дуэт оказался сильнее пары Тони Бладелиус/Карл Фрайберг из Швеции.

Дальше по турнирой сетке пройти не удалось. Их остановили Дживан Недунчежияна и Виджай Прашант, представляющих на шведском турнире Индию.

Соперники уверенно обыграли Евсеева и Нойхрисита в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу индийского дуэта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2046356-denis-evseev-proigral-v-14-finala-turnire-v-shvetsii/

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