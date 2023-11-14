Денис Евсеев вышел в 1/4 финала теннисного турнире в Швеции

Казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в четвертьфинал турнира категории "Челленджер", который в эти дни принимает шведский город Дандерюд, передает NUR.KZ.

Казахстанец успешно выступает в парном разряде. Напарником Дениса Евсеева в Швеции является Максимилиан Нойхрисит из Австрии.

На старте "Челленджера" дуэт оказался сильнее пары Тони Бладелиус/Карл Фрайберг из Швеции. Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 7:5, 6:1.

На корте теннисисты провели один час.

За выход в полуфинал Евсеев и Нойхрисит будут биться против Дживана Недунчежияна и Виджая Прашанта, представляющих на шведском турнире Индию.

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