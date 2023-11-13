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Алькарас потерпел поражение на старте Итогового турнира ATP

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Испанский теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) проиграл в первом матче на Итоговом турнире ATP, который в эти дни проходит в итальянском городе Турин, передает NUR.KZ.

На старте соревнований ему противостоял Александр Зверев из Германии.

Теннисисты на корте провели три сета. Первый остался за Алькарасом, а последующие два забрал Зверев. Итоговый счет матча составил 7:6, 3:6, 4:6.

Немецкий теннисист 16 раз подал навылет (в активе Карлоса десять эйсов). При этом оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

Отметим, что Алькарас на групповом этапе выступает в красной группе. Кроме него и Зверева в квартет входят россияне Данил Медведев и Андрей Рублев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045552-alkaras-poterpel-porazhenie-na-starte-itogovogo-turnira-atp/

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