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Определилась первая ракетка мира в мужском одиночном разряде по итогам 2023 года

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Новак Джокович жеңістен кейін
Новак Джокович. Фото: ktf.kz

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на старте Итогового турнира ATP гарантировал себе первое место в рейтинге мужской теннисной ассоциации по итогам этого сезона, передает NUR.KZ.

Именитый серб в первом матче на Итоговых соревнованиях в итальянском Турине обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счетом 7:6, 6:7, 6:3. Эта победа гарантировала Джоковичу первую позицию в обновленном рейтинге ATP.

До старта турнира на звание первой ракетки мира претендовал испанец Карлос Алькарас. Для этого ему не достаточно было стать чемпионом Итогового турнира, но еще необходимо было чтобы Новак проиграл все свои матчи на групповой стадии.

Напомним, Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом является именно Новак Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045435-opredelilas-pervaya-raketka-mira-v-muzhskom-odinochnom-razryade-po-itogam-2023-goda/

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