Определилась сильнейшая в мире женская сборная по теннису

Женская сборная Канады по теннису обыграла команду Италии и впервые в истории завоевала Кубок Билли Джин Кинг, который приравнивается к чемпионату мира, передает NUR.KZ.

Финальная стадия соревнований прошла в испанской Севилье. В решающей матчевой серии все решилось уже в одиночном разряде. Марина Стакушич обыграла Мартину Тревизан (7:5, 6:3), а Лейла Фернандес — Ясмине Паолини (6:2, 6:3).

Таким образом, канадки повели со счетом 2-0, поэтому итальянкам не помогла бы даже победа в парной встрече. Чемпионки турнира разделят призовые на сумму $2,4 млн.

Напомним, сборная Казахстана на групповом этапе обыграла словенок (2-1) и уступила австралийкам (1-2), по дополнительным показателям заняв второе место. Для попадания в полуфинал необходимо было финишировать в группе на первой позиции.

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