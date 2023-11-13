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Определилась сильнейшая в мире женская сборная по теннису

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Женская сборная Канады по теннису
Женская сборная Канады по теннису: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Женская сборная Канады по теннису обыграла команду Италии и впервые в истории завоевала Кубок Билли Джин Кинг, который приравнивается к чемпионату мира, передает NUR.KZ.

Финальная стадия соревнований прошла в испанской Севилье. В решающей матчевой серии все решилось уже в одиночном разряде. Марина Стакушич обыграла Мартину Тревизан (7:5, 6:3), а Лейла Фернандес — Ясмине Паолини (6:2, 6:3).

Таким образом, канадки повели со счетом 2-0, поэтому итальянкам не помогла бы даже победа в парной встрече. Чемпионки турнира разделят призовые на сумму $2,4 млн.

Напомним, сборная Казахстана на групповом этапе обыграла словенок (2-1) и уступила австралийкам (1-2), по дополнительным показателям заняв второе место. Для попадания в полуфинал необходимо было финишировать в группе на первой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045362-opredelilas-silneyshaya-v-mire-zhenskaya-sbornaya-po-tennisu/

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