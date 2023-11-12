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Ярослава Шведова: Из-за травмы Рыбакиной нам пришлось вносить экстренные изменения в тактику и составы

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Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова, Юлия Путинцева, Анна Данилина и Ярослава Шведова (слева направо)
Сборная Казахстана в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг: Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова оценила выступление команды на мировом турнире Кубок Билли Джин Кинг в Севилье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

"Очень рада, что команде удалось выиграть заключительный матч против Словении. Была непростая игра с неуступчивыми соперницами, но наши девушки проявили себя, показали бойцовский дух и волю к победе. Мы смогли улучшить свои прошлогодние показатели на мировой арене, заняв второе место в группе. Результат хороший, потому что в турнире участвовало 12 сильнейших команд мира, и мы вошли в 8-ку лучших.

У нас есть большая цель - выиграть Кубок Билли Джин Кинг, и мы будем к ней стремиться в следующем сезоне. В целом, считаю, что мы показали достойную игру. Конечно, из-за травмы Елены Рыбакиной нам пришлось вносить экстренные изменения в изначально выбранную тактику и состав на матчи. Многие решения трудно дались нашему тренерскому штабу, но команда прошла проверку в этих экстренных обстоятельствах.

Роль первого номера качественно исполнила Юлия Путинцева. В паре отлично показали себя Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Будущая наша юная звездочка Аружан Сагандыкова впитывала необходимый опыт, находясь внутри коллектива. Ее время еще обязательно придет и мы увидим ее на корте в играх за национальную сборную. Елена Рыбакина, которая очень хотела сыграть, но из-за травмы не смогла, и Аружан вместе здорово поддерживали всех девчонок со скамейки.

Очень хочу поблагодарить всех наших болельщиков: и тех, кто переживал за команду у экранов телевизоров, и тех, которые были на трибунах в Севилье - наших преданных фанатов, по традиции приехавших из Казахстана, и представителей казахстанской диаспоры в Испании. Команда постоянно ощущала поддержку и понимание от руководства Федерации. Все вместе мы были сплоченной командой и это придавало уверенности. Мы чувствовали себя так, как будто играли дома",- сказала Шведова.

Напомним, Казахстан в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг провел два матча. Нашим теннисисткам удалось выиграть у Словении, уступив при этом австралийкам. Казахстанки в группе заняли второе место и не смогли выйти в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045353-yaroslava-shvedova-iz-za-travmy-rybakinoy-nam-prishlos-vnosit-ekstrennye-izmeneniya-v-taktiku-i-sostavy/

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