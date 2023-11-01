Александр Бублик прошел в третий круг Мастерса в Париже

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик продолжает победное шествие на престижном турнире серии Мастерс во Франции, передает NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, занимающий 33-ю строчку ATP, одержал победу над чилийцем Николасом Харри (20 ATP) на двух тай-брейках. Итоговый счет в двух сетах - 7:6, 7:6.

За выход в четвертьфинальную стадию Александр сыграет с победителем матча между третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым из России и болгарином Григором Димитровым, занимающим 17-ю строчку рейтинга мужской теннисной ассоциации.

Ранее, также на парижском Мастерсе, Бублик обыграл американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо, который занимает 14-е место по версии ATP.

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