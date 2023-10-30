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Бублик обыграл теннисиста из топ-15 на старте престижного турнира

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Александр Бублик
Александр Бублик: JASPER JACOBS / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в стартовом круге соревнований ATP 1000 в Париже одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 14-е место в мировом рейтинге, передает NUR.KZ.

Встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу казахстанца. Бублик выполнил 10 эйсов против четырех у соперника и допустил больше двойных ошибок — пять против двух.

Во втором круге первая ракетка страны в среду сыграет с Николасом Харри. Чилиец на старте соревнований во Франции прошел австралийца Алексея Попырина со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

В рейтинге ATP, обновленном в понедельник, Бублик потерял три позиции и занимает 33-ю строчку. Харри — 20-я ракетка мира.

Призовой фонд "Мастерса" в Париже превышает 5,7 млн евро. Ранее на этом турнире Бублик не проходил дальше второго круга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043248-bublik-obygral-tennisista-iz-top-15-na-starte-prestizhnogo-turnira/

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