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Рыбакина узнала соперниц по группе Итогового турнира WTA

Опубликовано:

Участницы Итогового турнира WTA 2023
Участницы Итогового турнира WTA 2023: Robert Prange / Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко на групповом этапе Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

По итогам жеребьевки восемь участниц соревнований были разбиты на две группы. Помимо белоруски Соболенко, соперницами Рыбакиной по квартету стали американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

В другую группу вошли полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф, туниска Онс Жабер и чешка Маркета Вондроушова.

Квартеты получили названия в честь мексиканских городов Бакалар (с участием Рыбакиной) и Четумаль. Сам турнир пройдет в Канкуне с 29 октября по 5 ноября. На него отобрались лидеры чемпионской гонки — теннисистки, которые показали лучшие результаты в календарном году.

Рыбакина впервые примет участие в Итоговом турнире WTA. Действующая чемпионка соревнований француженка Каролин Гарсия квалификацию на предстоящий розыгрыш не прошла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2042935-rybakina-uznala-sopernits-po-gruppovomu-etapu-itogovogo-turnira-wta/

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