Четвертая ракетка мира: Елена Рыбакина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поднимается на одну строчку выше в рейтинге WTA и становится четвертой ракеткой мира, передает NUR.KZ, со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Чемпионка Уимблдона до этого дня занимала пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации, но ранее опережавшая Рыбакину Джессика Пегула, спустилась на одну строчку ниже. Теперь же, казахстанка расположилась на четвертом месте.

Топ-3 женского одиночного рейтинга остается без изменений. Первая ракетка мира все также белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом за ней идет представительница Польши Ига Швентек. Замыкает тройку лидеров американка Коко Гауфф.

На данный момент Елена готовится к Итоговому турниру WTA, где впервые в своей карьере примет участие.

Итоговый турнир - ежегодный теннисный турнир, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году.

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