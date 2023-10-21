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Первая ракетка Казахстана пробился в финал турнира в Бельгии

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Shi Tang/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финальную стадию турнира в бельгийском Антверпене, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На стадии полуфинала турнира первая ракетка Казахстана в мужском одинчонмо разряде Александр Бублик (36 ATP) сыграл против немецкого спортсмена Максимилиана Мартерера (127-я ракетка мира).

Встреча продлилась один час и 26 минут. Казахстанский теннисист одержал победу со счетом в двух сетах - 6:4, 6:4.

Во время встречи Бублик исполнил 12 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Также Александр выиграл пять очков и три гейма подряд.

Отметим, что в финальном матче Бублик сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Артур Филс (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2042016-pervaya-raketka-kazahstana-probilsya-v-polufinal-turnira-v-belgii/

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