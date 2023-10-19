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Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира в Бельгии

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия), передает NUR.KZ.

На старте Бублик сыграл против французского теннисиста Грегуара Барреры, который занимает 72 место в мировом рейтинге ATP.

Встреча продлилась два сета. Бублик одержал уверенную победу со счетом 6:4, 6:2. Казахстанский теннисист в матче отметился 11 подачами навылет. В пассиве у Александра шесть двойных ошибок.

За путевку в полуфинальный раунд ему предстоит сразиться с Джованни Мпеши-Перрикаром из Франции. Игра намечена на завтра, 20 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2041755-aleksandr-bublik-probilsya-v-14-finala-turnira-v-belgii/

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