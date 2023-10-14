Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира WTA в Гонконге

Казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение в полуфинальном матче турнира категории WTA 250, который в эти дни принимает Гонконг, передает NUR.KZ.

На турнире Данилина выступает в паре с россиянкой Александрой Пановой. В полуфинале дуэт сыграл против пары Оксана Калашникова (Грузия)/Александра Саснович (Россия).

Встреча продлилась два сета. Соперницы выиграли матч со счетом 6:4, 6:3. За время игры Данилина и Панова сделали одну подачу навылет. При этом стоит отметить, что теннисистки ни разу не допустили двойную ошибку.

Добавим, что в четвертьфинале Анна и Александра выбили из соревнований Софью Лансере и Камиллу Рахимову (Россия).

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