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Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA в Гонконге

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Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина одержала победу в четвертьфинальном матче турнира серии WTA 250, который проходит в эти дни в Гонконге, передает NUR.KZ.

На соревнованиях Данилина выступает в паре с россиянкой Александрой Пановой.

В четвертьфинале дуэт бился против Софьи Лансере и Камиллы Рахимовой (Россия). Встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 6:3, 7:6.

На корте теннисистки провели один час и 27 минут. В активе Данилиной и Пановой две подачи навылет. Также они совершили одну двойную ошибку.

В полуфинале им будет противостоять дуэт Оксана Калашникова (Грузия)/Александра Саснович (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040949-anna-danilina-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-v-gonkonge/

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