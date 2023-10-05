Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев вышли во второй круг "Мастерса"

Опубликовано:

Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: ktf.kz

Двое казахстанских теннисистов показали отличные результаты на «Мастерсе» в китайском Шанхае и после победных матчей пробились во второй круг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин, занимающий 245-ю строчку АТР, в первом круге одержал волевую победу над французом Александром Мюлером (81 АТР). Счет теннисного противостояния в трех сетах - 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. В следующем круге казахстанец сыграет против британца Дэниеля Эванса, который занимает 33-е место в рейтинге мужской теннисной ассоциации.

Бейбит Жукаев (302 АТР), который впервые в карьере пробился в основную сетку через сито квалификации турнира серии АТР 1000 Masters, на старте обыграл итальянца Стефано Наполитано (252 АТР) со счетом - 7:5, 7:5. Во втором раунде казахстанскому теннисисту предстоит сразиться в нелегком поединке с 14-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым.

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев, занимающий 260-ю позицию в АТР, уступил в первом ранде венгру Мартону Фучовичу (57 АТР) со счетом - 4:6, 2:6.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2039742-kazahstanskie-tennisisty-mihail-kukushkin-i-beybit-zhukaev-vyshli-vo-vtoroy-krug-mastersa/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.