Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев вышли во второй круг "Мастерса"

Двое казахстанских теннисистов показали отличные результаты на «Мастерсе» в китайском Шанхае и после победных матчей пробились во второй круг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин, занимающий 245-ю строчку АТР, в первом круге одержал волевую победу над французом Александром Мюлером (81 АТР). Счет теннисного противостояния в трех сетах - 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. В следующем круге казахстанец сыграет против британца Дэниеля Эванса, который занимает 33-е место в рейтинге мужской теннисной ассоциации.

Бейбит Жукаев (302 АТР), который впервые в карьере пробился в основную сетку через сито квалификации турнира серии АТР 1000 Masters, на старте обыграл итальянца Стефано Наполитано (252 АТР) со счетом - 7:5, 7:5. Во втором раунде казахстанскому теннисисту предстоит сразиться в нелегком поединке с 14-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым.

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев, занимающий 260-ю позицию в АТР, уступил в первом ранде венгру Мартону Фучовичу (57 АТР) со счетом - 4:6, 2:6.

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