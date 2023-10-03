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"Я немного нервничала": Елена Рыбакина высказалась после первой победы на турнире в Пекине

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина оценила свою форму после победы в первом круге турнира серии WTA-1000, который в эти дни проходит в Пекине, передает NUR.KZ.

В первом круге пятая ракетка мира разгромила китайскую теннисистку Чжен Цзинвень со счетом - 6:1, 6:2. После стартового матча чемпионка Уимблдона-2022 отметила, что испытывала волнение во время встречи.

"Играть первые матчи всегда тяжело. Последний сыгранный мной матч был на US Open, поэтому я немного нервничала, так как за последние несколько недель провела не так много матчей. Я хорошо чувствовала себя на тренировках, старалась фокусироваться на очках, сосредоточиться на моей подаче, на которую не влияет соперник. Я довольно хорошо начала матч, так что это придало мне большую уверенность на всю игру",  — заявила после своей победы Елена.

Напомним, во втором круге Рыбакина сыграет с 53-й ракеткой мира Татьяной Мариной сегодня в 16:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2039312-ya-nemnogo-nervnichala-elena-rybakina-vyskazalas-posle-pervoy-pobedy-na-turnire-v-pekine/

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