Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева продолжает выступление на хардовом турнире в Китае серии WTA-250, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Казахстанка, занимающая 81-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации, обыграла датчанку Клару Таусон (76 WTA) на турнире в Гуанчжоу. Матч продолжался почти 2 часа и завершился досрочно - после отказа датской теннисистки по окончании второго сета.
Теннисистки взяли в матче по одной партии. Сначала сильнее была датчанка - 6:3, затем Путинцева ответила — 7:6 (7:5). После этого Клара Таусон не смогла продолжить встречу.
В четвертьфинале Юлия сыграет с немкой Татьяной Марина (48 WTA). Игра пройдет сегодня в 13:30 по казахстанскому времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2037526-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-kitae/