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Казахстан против Болгарии: состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

В Софии (Болгария) была проведена жеребьевка матчевой встречи сборной Казахстана по теннису против Болгарии в рамках Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба Федерации.

Первый соревновательный день пройдет сегодня, 16 сентября. Тимофей Скатов (123 АТР) исыграет против Димитара Кузманова (179 АТР). После них на корт выйдут Александр Бублик (29 АТР) и Янаки Милев (569 АТР).

Следующий игровой день состоится 17 сентября. В 14:00 по времени Астаны Александр Недовесов и Андрей Голубев померятся силами с Александром Донски и Александром Лазаровым.

После этого Бублик встретится с Кузмановым, а в заключительной встрече Скатов сыграет против Милева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2036877-kazahstan-protiv-bolgarii-sostoyalas-zherebevka-matcha-kubka-devisa/

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