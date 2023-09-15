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Елена Рыбакина станет пятой ракеткой в рейтинге WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Чемпионка Уимблдона, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опустится в рейтинге женской теннисной ассоциации с четвертой позиции на пятую, передает NUR.KZ.

По итогам последнего турнира серии Большого шлема - US Open, американская теннисистка Джессика Пегула обойдет Елену в рейтинге WTA. Американка набрала на 90 баллов больше. В итоге, первая ракетка Казахстана окажется на пятой строчке.

Первой ракеткой мира останется белоруская теннисистка Арина Соболенко. Вторая позиция за представительницей Польши - Игой Швентек. Третья строчка за победительницей US Open этого года - Коко Гауфф.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата США Рыбакина потерпела поражение от румынской теннисистки Сораной Кырстя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2036824-elena-rybakina-stanet-pyatoy-raketkoy-v-reytinge-wta/

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