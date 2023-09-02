Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге US Open

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила борьбу в одиночном разряде теннисного турнира US Open-2023, который в эти дни проходит в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки была 30-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии. Встреча продлилась три сета.

Первый остался за соперницей - 6:3. Во втором казахстанская теннисистка смогла отыграться и сравнять счет, забрав сет (7:6).

В решающем сете вновь сильнее оказалась Кырстя - 6:4, которая в итоге и прошла в четвертый круг US Open. Рыбакина в свою очередь завершила выступление.

За время матча казахстанка три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034985-elena-rybakina-poterpela-porazhenie-v-tretem-kruge-us-open/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.