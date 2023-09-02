Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге US Open

Елена Рыбакина. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила борьбу в одиночном разряде теннисного турнира US Open-2023, который в эти дни проходит в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки была 30-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии. Встреча продлилась три сета.

Первый остался за соперницей - 6:3. Во втором казахстанская теннисистка смогла отыграться и сравнять счет, забрав сет (7:6).

В решающем сете вновь сильнее оказалась Кырстя - 6:4, которая в итоге и прошла в четвертый круг US Open. Рыбакина в свою очередь завершила выступление.

За время матча казахстанка три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034985-elena-rybakina-poterpela-porazhenie-v-tretem-kruge-us-open/