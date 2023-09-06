Бейбит Жукаев: С Джоковичем познакомился в Астане. Он пригласил меня к себе в академию

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев подробнее рассказал о знакомстве со звездой мирового тенниса Новаком Джоковичем. Он отметил, что серб пригласил его к себе в академию, передает пресс-служба Федерации.

"С Новаком познакомился в прошлом году на АТР 500 в Астане. Я искал партнера для тренировки. Мне сказали, что и Новак тоже ищет спарринг-партнера. Конечно, я обрадовался и попросил записать меня с ним потренироваться. Это был первый опыт тренировок у меня с игроком такого масштаба.

Там мы и познакомились, начали общаться, он дал мне советы, в каком компоненте можно улучшить игру. Новак спросил, где я тренируюсь, а после пригласил к себе в академию в Белград. Но еще не удалось съездить туда. Надеюсь, что поеду в конце этого года или в следующем. Когда тренируешься с такими игроками как Новак – это, безусловно, дает мотивацию, стараешься перенимать всё самое лучшее.

Джокович - просто невероятный теннисист. Он творит феноменальные вещи. В свои 36 лет остается главным фаворитом на всех турнирах, где играет. То, что он делает на корте, потрясающе. Это здорово для тенниса. Самое интересное, что в первом круге на прошлогоднем ATP 500 в Астане я играл против нидерландца Ботика и, если бы победил, то во втором раунде сыграл бы именно с Джоковичем",- озвучил Жукаев.

Добавим, что Жукаев в начале 2023 года располагался на 308-й строчке рейтинга ATP, а сейчас - уже на 263-й.

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