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Анна Данилина вышла в 1/4 финала US Open

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина : Фото: ktf.kz

Лидер женской сборной Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина квалифицировалась в четвертьфинал турнира US Open-2023, который проходит в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

На турнире Данилина выступает в смешанном разряде в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

В матче 1/8 финала им противостоял дуэт Алисия Паркс/Денис Кудла (США). Встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:3.

За время матча Данилина и Хелиоваара сделали две подачи навылет, а также совершили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале Харри и Анна сыграют против Сюй Ифан (Китай)/Йоран Влиген (Бельгия). Игра запланирована на 4 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035043-anna-danilina-vyshla-v-14-finala-us-open/

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