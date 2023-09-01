Казахстанские теннисисты вышли во второй круг US Open в парном разряде

Анна Данилина : Фото: ktf.kz

Казахстанцы Анна Данилина и Андрей Голубев прошли во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Анна Данилина вместе с представительницей Великобритании Хизер Уотсон на старте соревнований Большого шлема US Open выиграли у дуэта американок Эмма Наварро и Пейтон Стернс в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теперь девушки встретятся с парой Алдила Сутьяди и Мию Като. Встреча пройдет сегодня в 23:00 по казахстанскому времени.

В мужском парном разряде казахстанский теннисист Андрей Голубев и россиянин Роман Сафиуллин обыграли также американскую пару Александр Ковачевич и Николас Морено за два сета со счетом 6:4, 6:3. Сегодня казахстанско-российский дуэт сыграет против пары Рохан Бопанна и Мэттью Эбден также в 23:00 (по времени Астаны).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034821-kazahstanskie-tennisisty-vyshli-vo-vtoroy-krug-us-open-v-parnom-razryade/