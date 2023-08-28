Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном рейтинге перед стартом US Open

Елена Рыбакина: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина по-прежнему сохраняет четвертую строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации, передает NUR.KZ.

Тройка сильнейших теннисисток также остается без изменений: первая - представительница Польши Ига Швентек, вторая - белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева улучшила результат на одну позицию, с 79-й строчки она поднялась на 78-ю.

В парном рейтинге первую строчку занимает чешка Катержина Синякова, следом за ней располагается еще одна представительница Чехии Барбора Крейчикова, замыкает топ-3 Сторм Хантер из Австралии.

Лучшая "парница" Казахстана Анна Данилина опустилась на одну строчку, заняв 29-е место. Рыбакина поднялась же со 111-й на 110-ю позицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034263-elena-rybakina-uznala-pozitsiyu-v-obnovlennom-reytinge-pered-startom-us-open/