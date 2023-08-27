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Теннисист Григорий Ломакин впервые в карьере выиграл титул ITF в одиночном разряде

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Григорий Ломакин
Григорий Ломакин. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин (1057-я ракетка мира) стал победителем турнира категории ITF М15 в таиландском городе Накхонситхаммарат, передает NUR.KZ.

В решающем матче мужского одиночного разряда Григорий победил местного теннисиста Касидита Самрея (680-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:3.

На пути к финалу Ломакин прошел тайцев Сиваната Ауйтаякула (7:6, 6:4), Юттана Шароенфона (6:4, 6:2), Танапета Чанта (7:5, 7:5) и малазийца Митцуки Вей Канг Леонга (7:6, 6:3).

Отметим, что для 25-летнего казахстанского теннисиста этот титул серии ITF стал первым в карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034174-tennisist-grigoriy-lomakin-vyigral-turnir-itf-v-tailande/

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