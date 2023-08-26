Казахстанский теннисист впервые вышел в основную сетку US Open

Тимофей Скатов: Фото: ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов впервые в своей карьере пробился в основу турнира Большого Шлема US Open, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец, занимающий 128 строчку рейтинга мужской теннисной ассоциации, в финале квалификации Открытого чемпионата США разгромил финалиста турнира ATP 250 Astana Open 2021 австралийца Джеймса Дакворта. Соперник Скатова располагается на 112-й позиции в рейтинге.

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанца. Таким образом, уроженец города Петропавловск впервые в карьере вышел в основу US Open.

Имя соперника по первому кругу основного раунда Открытого чемпионата США Тимофей Скатов узнает после завершения всех матчей квалификации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034093-kazahstanskiy-tennisist-vpervye-vyshel-v-osnovnuyu-setku-us-open/