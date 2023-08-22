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US Open: против кого сыграют казахстанские теннисисты в квалификации

Опубликовано:

Теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В рамках престижного теннисного турнира US Open-2023 состоялась жеребьевка, по итогам которой определились соперники казахстанцев в квалификации, передает NUR.KZ.

Отметим, что в отборочном раунде выступят два представителя сборной Казахстана. За путевку в основные соревнования будут биться Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов.

Скатов в своем первом матче сыграет против японского теннисиста Каичи Учиды (240-я ракетка мира). Кукушкин в свою очередь будет биться против итальянца Маттия Беллуччи (184-я ракетка мира).

В основной сетке представлены Александр Бублик, Александр Недовесов и Андрей Голубев (парный разряд), Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина (парный разряд).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033494-us-open-protiv-kogo-sygrayut-kazahstanskie-tennisisty-v-kvalifikatsii/

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