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Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира в финале трунира в США

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Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Kyodo News via Getty Images

На престижном теннисном турнире, который в эти дни проходит в американском городе Цинциннати, определились финалисты в мужском одиночном разряде, передает NUR.KZ.

В решающем матчей на корте сойдутся первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) и серб Новак Джокович.

В полуфинале Джокович оказался сильнее Александра Зверева из Германии. Матч завершился со счетом 7:6, 7:5.

Алькарас в свою очередь выбил из турнира поляка Хуберта Хуркача. Для победы ему потребовалось три сета. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6, 6:3.

Финальный матч состоится в ночь на 21 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033175-novak-dzhokovich-sygraet-s-pervoy-raketkoy-mira-v-finale-trunira-v-ssha/

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