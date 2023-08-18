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Бублик, Вавринка, Тим и Корда:какие теннисисты примут участие в ATP 250 в Астане

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Матч на турнире Astana Open ATP 250
Матч на турнире Astana Open ATP 250. Фото: ktf.kz

Столица Казахстана в очередной раз примет турнир серии ATP 250, который пройдет с 26 сентября по 3 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Теннисный турнир пройдет уже в третий раз. В прошлом году и вовсе Астана стала центром внимания всего мира тенниса, ведь впервые принимала "пятисотку". На том турнире победителем стал именитый серб Новак Джокович.

В этом году соревнования пройдут в традиционном формате. Свое участие уже подтвердили первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик (26 ATP), победитель трёх турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, победитель 19 турниров ATP, обладатель «Кубка Дэвиса», бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка (Швейцария); победитель одного турнира «Большого шлема» и 17 турниров ATP, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия); победитель одного юниорского турнира «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, нынешняя 32-я ракетка мира Себастьян Корда (США).

Все матчи пройдут на закрытых кортах Национального теннисного центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033006-bublik-vavrinka-tim-i-kordakakie-tennisisty-primut-uchastie-v-atp-250-v-astane/

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