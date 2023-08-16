Определилась соперница Рыбакиной по второму кругу турнира в США

Елена Рыбакина. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Стало известно, против кого первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в американском городе Цинциннати, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка начнет свое выступление сразу со второго круга. В матче за выход в 1/8 финала ей предстоит сыграть против Елены Остапенко из Латвии.

Остапенко в первом круге оказалась сильнее Каролины Плишковой (Чехия). Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу Остапенко.

Встреча Рыбакиной с теннисисткой из Латвии пройдет в ночь на 17 августа. Ориентировочно игра начнется в 03:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032650-opredelilas-sopernitsa-rybakinoy-po-vtoromu-krugu-turnira-v-ssha/