Юлия Путинцева уступила в финале квалификации турнира в Цинциннати

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-я ракетка мира) не смогла пробиться в основную сетку турнира серии WTA 1000 в американском городе Цинциннати, передает NUR.KZ.

В финале квалификации одиночного разряда Юлия уступила китаянке Сю Ван (95-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 0:6, 3:6.

На корте теннисистки провели один час и 15 минут. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из пяти.

Ранее в полуфинале квалификации 28-летняя казахстанская спортсменка обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 7:6, 7:5.

Отметим, что общий призовой фонд турнира WTA в Цинциннати составляет 2,7 млн долларов. Матчи основной сетки пройдут с 14 по 20 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032293-yuliya-putintseva-ustupila-v-finale-kvalifikatsii-turnira-v-tsintsinnati/