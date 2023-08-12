Андрей Голубев проиграл в финале "Челленджера" в парном разряде

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с украинцем Денисом Молчановым не смогли победить в финале парного турнира серии "Челленджер" в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передает NUR.KZ.

В решающем матче мужского парного разряда Андрей и Денис уступили дуэту Влад Корня (Румыния)/Филипп Освальд (Австрия). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 1:6, 15:13.

На корте теннисисты провели один час и 25 минут. За это время Голубев и Молчанов сделали один эйс, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-поинта из трех.

Отметим, что на супертайбрейке казахстанско-украинский дуэт не реализовал три матчбола.

В текущем сезоне Андрей Голубев в паре с Денисом Молчановым завоевал два титула серии "Челленджер": в Турине (Италия) и Зальцбурге (Австрия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032245-andrey-golubev-proigral-v-finale-chellendzhera-v-parnom-razryade/