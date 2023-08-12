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Елена Рыбакина победила в матче-триллере и вышла в полуфинал турнира в Канаде

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала волевую победу в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 Canadian Open в Монреале (Канада), передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал "Мастерса" она сразилась с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA.

Матч получился напряженным и конкурентным. Первый сет остался за Касаткиной - 7:5. Во втором Рыбакиной вновь пришлось отыгрываться. Казахстанка смогла сравнять, сделав счет в сете 4:4. Однако затем Касаткина забрала гейм, приблизившись к итоговой победе.

Рыбакина не отдала матч. Она провела отличный отрезок матча, сделав счет 5:5. После этого она и вовсе вышла вперед во втором сете. Более того, Елена в итоге забрала его - 7:5.

В решающем сете Рыбакина поймала свой ритм, повела 3:0, но Касаткина смогла сравнять. После нескольких розыгрышей казахстанка была близка к победе в матче, но соперница вновь отыгралась - 5:5. В итоге судьбу встречи при счете 6:6 решил тай-брейк. Победу в матче-триллере одержала Рыбакина - 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

Отметим, что на корте соперницы провели три часа и 30 минут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032218-elena-rybakina-pobedila-v-matche-trillere-i-vyshla-v-polufinal-turnira-v-kanade/

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