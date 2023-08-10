Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина: Победа над Брэди далась тяжело

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Shi Tang/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оценила свое выступление на старте теннисного турнира категории WTA 1000 Canadian Open, который проходит в Монреале (Канада), сообщает сайт WTA.

Напомним, Рыбакина начала турнир со второго круга. Ей противостояла американка Дженнифер Брэди. Матч теннисисток был прерван из-за дождя и перенесен. Остановка произошла в первом сете при счете 6:6. На тай-брейке вела Брэди - 4:2.

Казахстанка уступила в первом сете, однако смогла выиграть встречу.

"Очень рада, что мне удалось выиграть этот матч. Победа далась тяжело из-за произошедшей задержки по причине дождя.

Считаю, что нам не повезло, что встречу остановили именно в этот момент. На тай-брейке было 4:2, и отыграться было сложно. Необходимо было восстановиться, снова начать матч. Это непросто. Но я рада, что в тяжелой борьбе мне удалось выиграть",- озвучила Рыбакина.

Добавим, что в 1/8 финала первая ракетка Казахстана сыграет против американки Слоан Стивенс (38-я ракетка мира). Игра запланирована на 10 августа в 20:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031987-elena-rybakina-pobeda-nad-bredi-dalas-tyazhelo/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.