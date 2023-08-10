Елена Рыбакина: Победа над Брэди далась тяжело

Елена Рыбакина. Фото: Shi Tang/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина оценила свое выступление на старте теннисного турнира категории WTA 1000 Canadian Open, который проходит в Монреале (Канада), сообщает сайт WTA.

Напомним, Рыбакина начала турнир со второго круга. Ей противостояла американка Дженнифер Брэди. Матч теннисисток был прерван из-за дождя и перенесен. Остановка произошла в первом сете при счете 6:6. На тай-брейке вела Брэди - 4:2.

Казахстанка уступила в первом сете, однако смогла выиграть встречу.

"Очень рада, что мне удалось выиграть этот матч. Победа далась тяжело из-за произошедшей задержки по причине дождя.

Считаю, что нам не повезло, что встречу остановили именно в этот момент. На тай-брейке было 4:2, и отыграться было сложно. Необходимо было восстановиться, снова начать матч. Это непросто. Но я рада, что в тяжелой борьбе мне удалось выиграть",- озвучила Рыбакина.

Добавим, что в 1/8 финала первая ракетка Казахстана сыграет против американки Слоан Стивенс (38-я ракетка мира). Игра запланирована на 10 августа в 20:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031987-elena-rybakina-pobeda-nad-bredi-dalas-tyazhelo/