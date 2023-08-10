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Елена Рыбакина стартовала в Канаде с тяжелейшей победы над 584-й ракеткой мира

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина с победы стартовала на крупном турнире категории WTA 1000 Canadian Open, который проходит в Монреале (Канада), передает NUR.KZ.

Лидер женской сборной Казахстана начинала выступление на "Мастерсе" со второго раунда.

Ей противостояла американка Дженнифер Брэди (584-е место в рейтинге WTA), которая в первом круге сенсационно обыграла Елену Остапенко из Латвии (20-я ракетка мира).

По итогам встречи победу праздновала Елена Рыбакина - 6:7, 7:6, 6:3. На корте теннисистки провели два часа и 36 минут.

В 1/8 финала первая ракетка Казахстана сыграет против американки Слоан Стивенс (38-я ракетка мира). Игра запланирована на 10 августа в 20:00 по времени Астаны.

Добавим, что для Рыбакиной "Мастерс" в Канаде стал первым турниром после "Уимблдона-2023".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031708-elena-rybakina-startovala-v-kanade-s-tyazheleyshey-pobedy-nad-584-y-raketkoy-mira/

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