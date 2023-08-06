Александр Недовесов уступил в финале турнира АТР в парном разряде

Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром проиграл в финале турнира серии АТР 250 в парном разряде в Китцбюэле (Австрия), передает NUR.KZ.

В решающем матче мужского парного разряда Александр и Гонсало уступили местному дуэту Александр Эрлер/Лукас Мидлер в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Недовесов и Эскобар сделали пять подач навылет, допустили столько же двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-поинта.

Отметим, что это уже второй финал для казахстанско-эквадорской пары за последний месяц. Ранее Александр Недовесов и Гонсало Эскобар выиграли парный турнир АТР 250 в шведском городе Бостад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031394-aleksandr-nedovesov-ustupil-v-finale-turnira-atr-v-parnom-razryade/