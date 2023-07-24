Недовесов с Эскобаром победили на турнире АТР в парном разряде

Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар одержали победу в финале турнира серии АТР 250 в парном разряде в шведском городе Бостад, передает NUR.KZ.

В главном матче им противостояли бразилец Рафаэль Матос и португалец Франсишку Кабраль.

Встреча продлилась два сета. Недовесов и Эскобар разгромили своих оппонентов со счетом 6:2, 6:2. В их активе одна подача навылет. Также теннисисты совершили четыре двойные ошибки.

Матч продлился один час и 16 минут.

Отметим, что казахстанец впервые выиграл турнир серии ATP 250. Всего на его счету четыре финала (дважды в 2022 году).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029773-nedovesov-s-eskobarom-pobedili-na-turnire-atr-v-parnom-razryade/