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30 лет независимости Казахстана

Денис Евсеев пробился в финал "Челленджера" в Астане

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (412-я ракетка мира) вышел в финал турнира серии "Челленджер" в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского одиночного разряда Денис обыграл представителя Турции Янки Эреля (357-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 35 минут. За это время Евсеев сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из десяти.

В финале соперником 30-летнего Дениса Евсеева станет Хумаюн Султанов из Узбекистана (550-я ракетка мира). Решающий матч запланирован на 30 июля в 11:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030563-denis-evseev-probilsya-v-final-chellendzhera-v-astane/

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