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Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Астане

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (412-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Денис обыграл представителя Израиля Ореля Кимхи (622-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:1.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Евсеев сделал одну подачу навылет и реализовал шесть брейк-поинтов из семи.

За выход в полуфинал Денис Евсеев встретится с Александром Згировским (657-я ракетка мира) из Беларуси.

Ранее в четвертьфинал "Челленджера" в Астане пробился казахстанец Михаил Кукушкин. Тогда как Дмитрий Попко и Ислам Орынбасар вылетели во втором раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030317-denis-evseev-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-astane/

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