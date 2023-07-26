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Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Астане

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Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (229-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал турнира серии АТР Challenger в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

Во втором круге мужского одиночного разряда Михаил обыграл представителя Японии Рента Токуду (639-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:1, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и 16 минут. За это время Кукушкин сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из семи.

За выход в полуфинал Михаил Кукушкин встретится с Евгением Карловским (570-я ракетка мира) из России.

Также завтра свои четвертьфинальные игры на "Челленджере" в Астане проведут казахстанцы Денис Евсеев и Ислам Орынбасар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030196-mihail-kukushkin-probilsya-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-astane/

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