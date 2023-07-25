Евсеев и Попко пробились во второй круг "Челленджера" в Астане

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Дмитрий Попко вышли во второй круг турнира серии АТР Challenger в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

Так, в первом раунде мужского одиночного разряда Евсеев победил представителя Австралии Раджита Раи (438-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:1.

Тогда как Дмитрий Попко оказался сильнее Корая Кирчи (656-я ракетка мира) из Турции. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:1.

В следующем круге Денис Евсеев встретится с победителем пары Робин Бертранд (Франция) - Орель Кимхи (Израиль). Соперником Попко станет узбекистанец Хумаюн Султанов (550-я ракетка мира).

Ранее во второй круг "Челленджера" в Астане пробился казахстанец Михаил Кукушкин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030015-evseev-i-popko-probilis-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-astane/