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Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Челленджера" в Астане

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Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (229-я ракетка мира) пробился во второй круг турнира категории АТР Challenger в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.kZ.

В первом раунде одиночного разряда Михаил уверенно победил россиянина Евгения Тюрнева (760-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и пять минут. За это время Кукушкин сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из девяти.

За выход в четвертьфинал Михаил Кукушкин встретится с японцем Рента Токуда (639-я ракетка мира).

Еще один представитель Казахстана Тимур Мауленов (1616-я ракетка мира) проиграл в первом круге Фелипо Пеливо (336-я ракетка мира) из Монако со счетом 6:7, 1:6.

Отметим, что в основной сетке "Челленджера" в Астане также выступят казахстанцы Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Ислам Орынбасар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029882-mihail-kukushkin-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-astane/

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